Beyaz örtüyle kaplı Topuk Yaylası havadan görüntülendi
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nın karla kaplı görüntüsü dronla kaydedildi.
Düzce
İlçeye 38 kilometre mesafede 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda 2 gün boyunca kar etkili oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada, kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.
Güneşin de yüzünü gösterdiği yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.