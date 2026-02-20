Dolar
Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde iki tırın çarpışması sonucu yol tek yönlü trafiğe kapatıldı
logo
Yaşam

Beyaz örtüyle kaplı Topuk Yaylası havadan görüntülendi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nın karla kaplı görüntüsü dronla kaydedildi.

Ömer Ürer  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Beyaz örtüyle kaplı Topuk Yaylası havadan görüntülendi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

İlçeye 38 kilometre mesafede 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda 2 gün boyunca kar etkili oldu.

Doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yaylada, kar yağışının ardından güzel manzara oluştu.

Güneşin de yüzünü gösterdiği yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.

