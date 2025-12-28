Dolar
Gündem

İzmir'de bir otomobilin polis aracına çarpması güvenlik kamerasında

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otomobilin park halindeki polis aracına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Metin Aydemir  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
İzmir'de bir otomobilin polis aracına çarpması güvenlik kamerasında

İzmir

T.Y. (20) idaresindeki 35 BYA 586 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken iki araçta da hasar oluştu.

Sürücü T.Y. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aracın dışında bulunan iki polis memurunun bir iş yeri önünde beklediği sırada, kontrolünü kaybeden otomobilin polis aracına çarpması ile aracın masa, sandalye ve şemsiyeleri devirmesi görülüyor.

İzmir'de bir otomobilin polis aracına çarpması güvenlik kamerasında
