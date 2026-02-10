Dolar
Yaşam

Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı

Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

Muzaffer Çağlıyaner  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı Fotoğraf: Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimi verdiği ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır, AA muhabirine, ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
