logo
Gündem, TEKNOFEST

Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki hangi alanda bir hayalleri; araştırma, geliştirme, proje üretme konusunda istekleri varsa o alanda Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var." dedi.

Firdevs Bulut Kartal  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Istanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Bakan Kacır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olarak düzenlendiğini hatırlatarak, bu yıl deniz unsurlarının öne çıkarıldığını ifade etti. Kacır, "Bu yılın yeniliği TEKNOFEST Mavi Vatan. Biz daha önce çoğunlukla kara ve hava unsurlarımızla TEKNOFEST'i icra ediyorduk. Bu yıl MİLGEM unsurlarımız, fırkateynlerimiz, TCG Anadolu'muz ve Savarona'yla, denizaltılarımızla Türk milletini buluşturuyoruz." diye konuştu.

Denizcilik alanındaki milli kazanımların altını çizen Kacır, festivalde aynı zamanda gençlerin geleceğin teknolojilerine hazırlanmasına katkı sağlandığını vurguladı. Kacır, "Bir yandan Türkiye'nin Mavi Vatan'da ve ötesinde tam bağımsızlığını tahkim eden önemli unsurları, kuvvet çarpanlarımızı milletimizle buluştururken bir yandan da insansız sualtı sistemleri, insansız deniz aracı ve sualtı roket yarışmalarıyla binlerce gencimizin geleceğin teknolojilerine hazırlanmasına vesile oluyoruz." dedi.

Savunma sanayisi ekosisteminde yer alan kurumların katkılarına değinen Kacır, ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği sistemlerin entegre biçimde çalıştığını ifade etti. Kacır, bu teknolojilerde radar sistemlerini çoğunlukla ASELSAN'ın, füze sistemlerini, torpidoları çoğunlukla Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiğini vurgulayarak, özel sektörün üretim kabiliyetleriyle Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini güçlendirdiğini söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin sadece kara ve hava değil, denizlerde de iddia sahibi olduğuna işaret ederek, gençlere yönelik şu mesajları verdi:

"Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki hangi alanda bir hayalleri, araştırma, geliştirme, proje üretme konusunda bir istekleri varsa o alanda Türkiye’de Allah'ın izniyle onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var. Bu ülkede gerçekleştirebilecekleri düzeyde en ileri projeleri dünyada bir elin parmağı kadar ülke ancak yapabiliyor. Türkiye 5. nesil savaş uçağı projelerinin, insansız savaş uçaklarını geliştiren projelerin hayata geçtiği bir ülke. Gençlerimizin cesaret ve özgüven sahibi olmasını çok önemsiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi bir özgüven devrimidir."

