Dolar
41.04
Euro
48.09
Altın
3,417.46
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
111,911.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" oturumu

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme: Yeni Yaklaşımlar ve Eşit Fırsatlar" başlıklı bir oturum düzenlendi.

Tuğba Altun  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" oturumu Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Tataristan

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında Selet Gençlik Merkezi Direktörü Aygul Gabdrakhmanova'nın moderatörlüğünde düzenlenen oturuma, Hong Kong'daki Eğitimde Bilgi Teknolojileri Merkezi Kurucu Direktörü Nancy Law, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Dış İlişkiler ve İletişim Bölümü Şefi Sukhrob Khosmukhamedov, Drawit Araştırmaları Kurucusu Dania Mubiden ve Arap Gençliği Sürdürülebilir Kalkınma Ağı İcra Direktörü Mohammed Ahmed Mohammed Alyatari konuşmacı olarak katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Moderatör Gabdrakhmanova, dijitalleşmenin her çocuğun potansiyeli için bir araç olduğunu belirterek, Tataristan'da son 15 yıldır güçlü bir dijital altyapı inşa edilmesi için çalışıldığı ve bu bağlamda dijital eğitim çevresi projesi yürütüldüğünü anlattı.

Gabdrakhmanova, kişiselleştirilmiş eğitim kapsamında çocukların ilgilerine yönelik bir düzen oluşturulduğuna işaret ederek, yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Law ise teknoloji ve yapay zekanın hızla gelişmesine ve bu bağlamda gençlerin ve toplum iyiliğinin gözetilmesi gerektiğine işaret ederek, sektörler, nesiller ve toplumlar arasında dijital bölünme konusunda bir köprü kurulması gerektiğini dile getirdi.

Bu konuya dikkat edilmediği takdirde gençler için daha zararlı hale geleceğini kaydeden Law, insan zekasının değiştiğini ve bu değişimin insanların erişimi olan teknolojiden etkilendiğini ifade etti.

"Dijital okuryazarlık olmadan dijital teknoloji zararlı olabilir"

Law, yetersiz dijital okuryazarlığı bulunan öğrencilerin internet bağımlılığı, siber zorbalık, siber suç ve zihinsel stres gibi olumsuz durumları daha çok yaşadığını aktararak, "Dijital teknolojiye dijital okuryazarlığınız olmadan erişmek, zararlı olabilir" dedi.

Yapay zekanın kişiselleştirilmiş ve hızlı öğrenmeyi, yazmayı, yaratıcı düşünmeyi ve araştırma analizini destekleyebildiğine işaret eden Law, üretken yapay zekaların profesyonel sınavlarda üst düzey performans gösterebildiğinin görüldüğünü ve bunun etik açıdan sorun teşkil edebileceğini ifade etti.

Khosmukhamedov da yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin muazzam fırsatlar sunsa da aynı zamanda derin eşitsizlikler barındırdığını vurgulayarak, "dijital dışlanmanın" özellikle savunmasız gruplar için kapsayıcı eğitimin önünde en acil çözülmesi gereken engellerden biri olduğunu dile getirdi.

Fikir alışverişinde bulunacaklarını ve kurumlar ile hükümetlerin daha kapsayıcı bir dijital eğitim sistemine yönelmesi için pratik tavsiyelerde bulunacaklarını belirten Khosmukhamedov, "Kapsayıcılık sadece erişimle ilgili değil; her öğrencinin, durumu veya geçmişi ne olursa olsun, kendi yolculuğunu en iyi olasılıkla şekillendirebilmesi için güçlendirilmesiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Mubiden de yapay zekanın katkıda bulunduğu çalışmalar ve çizimlerle çocukların psikolojisinin nasıl etkilendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Çocuktan doğrudan çizim yapmasını istemek yerine, yüz ifadelerini eşleştirebileceği bir örüntü oluşturan işlevsel bir yapay zeka geliştiriyoruz. Ebeveynler yalnızca çocuğun çizim yaptığı bir fotoğrafı çekiyor, yapay zeka ise bu görüntü üzerinden çocuğun duygusal analizini, kişilik özelliklerini, ardından ebeveynin kendi özelliklerini ve düşüncelerini değerlendirerek çocuğa nasıl destek olunabileceğine dair öneriler sunuyor."

Mubiden, eğitim süreciyle birlikte çocukların duygusal durumları, stres seviyeleri ve zihinsel sağlıklarına ilişkin tam bir profil çıkarılabileceğini ifade etti.

Alyatari ise yapay zeka ve teknolojiyi kullanmanın herkes için parlak bir gelecek sağlayabileceğini belirterek, kurucusu olduğu programlardan ve çevrimiçi platformların kullanılmasındaki etkiye vurgu yaptı.

Tüm ülkelerin dijitalleşme yolunda ilerlemeleri gerektiğinin altını çizen Alyatari, bazı ülkelerde hala öğretmenlerin geleneksel öğrenme metotlarını kullandığını ve bunun da bir sorun olduğunu ifade etti.

Alyatari, öğretmenlere teknolojiyi daha çok kullanabilmeleri için destek sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum
4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" oturumu
Çekmeköy'de tırın jandarma aracına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" oturumu

4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde "Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme" oturumu

İngilizlerin yüzde 51'i yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişeli

Yapay zeka araçlarının kullanımının artması insanlarda "derin ve eleştirel düşünmeyi" geriletiyor

Musk'ın şirketleri, yapay zeka alanında rekabeti engellediği iddiasıyla Apple ile OpenAI'a dava açtı

Musk'ın şirketleri, yapay zeka alanında rekabeti engellediği iddiasıyla Apple ile OpenAI'a dava açtı
Kazakistan'dan yapay zekanın geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar

Kazakistan'dan yapay zekanın geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar
Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu

Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet