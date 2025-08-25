Dolar
40.99
Euro
47.74
Altın
3,372.29
ETH/USDT
4,588.30
BTC/USDT
112,530.00
BIST 100
11,477.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Musk'ın şirketleri, yapay zeka alanında rekabeti engellediği iddiasıyla Apple ile OpenAI'a dava açtı

İş insanı Elon Musk'ın şirketleri X ve xAI, yapay zeka alanında rekabeti engellemekle suçladığı Apple ile OpenAI'a dava açtı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Musk'ın şirketleri, yapay zeka alanında rekabeti engellediği iddiasıyla Apple ile OpenAI'a dava açtı

New York

X ve xAI, Apple'ın OpenAI'yi akıllı telefonu iPhone'un işletim sistemine entegre etme kararının "rekabete zarar verdiği ve tüketicilerin seçim hakkını elinden aldığı" gerekçesiyle federal mahkemeye başvurdu.

Texas eyaletinde açılan davada, Apple ve OpenAI'ın tekellerini korumak ve X ve xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engellemek için pazarı kilitlediği iddiasında bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Davada, Apple ve OpenAI'ın "rekabeti engelleyici planlarını durdurmak" ve "milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek" için mahkemeye başvurulduğu belirtildi.

Ayrıca davada, Apple'ın uygulama mağazasında, OpenAI ile yaptığı özel anlaşma dolayısıyla, X uygulaması ile xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygulamasını öne çıkarmaktan kaçındığı iddia edildi.

OpenAI Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, davanın "Musk'ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı" olduğunu ifade etti.

Apple Sözcüsü de App Store'un "adil ve önyargısız" olacak şekilde tasarlandığını ve "objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla" uygulamaları sunduğunu savundu.

Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından, "Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir." ifadesini kullanmış, xAI'ın yasal işlem başlatacağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu müzakere süreçlerinde bir netice çıkması
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Memişoğlu'ndan İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıya tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden Atiye" programı kampına katılan öğrencileri kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı

Benzer haberler

Musk'ın şirketleri, yapay zeka alanında rekabeti engellediği iddiasıyla Apple ile OpenAI'a dava açtı

Musk'ın şirketleri, yapay zeka alanında rekabeti engellediği iddiasıyla Apple ile OpenAI'a dava açtı

Kazakistan'dan yapay zekanın geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar

Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor

Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu

Meta, yapay zeka bölümünde işe alımları dondurdu
Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor

Apple yapay zeka yarışında geri kalmakla eleştiriliyor
DENEYAP atölyeleri geleceğin yazılım mühendislerini yetiştiriyor

DENEYAP atölyeleri geleceğin yazılım mühendislerini yetiştiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet