Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'nın devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından, Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Tatbikata ilişkin videoya da yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı, tüm çevre denizlerimizde devam ediyor. Tatbikat kapsamında 8 Ekim 2025 tarihinde, fiili silah atışları, denizaltı savunma harbi, helikopter ile dikey ikmal, amfibi çıkarma, deniz kirliliği, orman yangınları ile mücadele eğitimleri başarıyla icra edildi. Ayrıca, Bayraktar TB3 İHA ile gece şartlarında TCG Anadolu'ya iniş kalkış eğitimleri gerçekleştirildi."
