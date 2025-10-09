Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18 Türk vatandaşının yarın öğlen düzenlenecek özel seferle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.
Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivistin de tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen paylaşımda, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin bu akşam Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.
