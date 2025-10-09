Dolar
41.72
Euro
48.40
Altın
3,976.24
ETH/USDT
4,333.30
BTC/USDT
120,942.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18 Türk vatandaşının yarın öğlen düzenlenecek özel seferle Türkiye'ye dönmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivistin de tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen paylaşımda, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin bu akşam Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği için kararlılıkla çalışmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı devam ediyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüyor

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet