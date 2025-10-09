Dolar
41.83
Euro
48.37
Altın
3,970.15
ETH/USDT
4,365.50
BTC/USDT
121,572.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

Kenan Irtak  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın'ın katıldığı Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışmaları ele alındı
Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi
Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği için kararlılıkla çalışmakta

Benzer haberler

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü

THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Connect To Türkiye" etkinliği yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
THY, bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı hedefliyor

THY, bu yıl KKTC'ye 2,1 milyon yolcu taşımayı hedefliyor
THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak

THY, Ermenistan ve Romanya'ya iki yeni sefer başlatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet