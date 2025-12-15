Dolar
Ekonomi

THY'den TROY logolu kart sahibi yolculara indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), TROY logolu kartlılara yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde 500 liraya varan indirim kampanyasını başlattı.

Kenan Irtak  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
THY'den TROY logolu kart sahibi yolculara indirim kampanyası

İstanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 31 Ocak 2026'a kadar satın alınacak, seyahat tarihi 18 Mart'a kadar olan biletlerde, TROY kart kullanıcılarına her bir bilet için 500 liraya varan indirim uygulanacak.

Kampanya, THY'nin tarifeli yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı biletlerinde geçerli olacak.

Yolcuların, bilet için ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışında ise "TROY500YD" promosyon kodlarının kullanılması gerekiyor.

Sınırlı sayıda koltuk için düzenlenen indirim kampanyası sadece THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletlerde geçerli olacak.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

