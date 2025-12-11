Üsküp'te, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında turizmin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye ile turizmin daha güçlü hale getirilmesi için etkinlik düzenlendi.
Üsküp
Türk Hava Yolları (THY) öncülüğünde, Üsküp'teki bir otelde yapılan etkinlikte, Türkiye'den ve Kuzey Makedonya'dan 30 turizm acentesi B2B görüşme yaptı.
THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın kalbinde kültürlerin, tarihlerin ve hikayelerin buluştuğu özel bir ülke olduğunu söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aksoy, "Türk Hava Yolları olarak 1998'den beri tam 27 yıldır ülkenin kalbi olan güzel Üsküp'ü haftada 14 frekansla İstanbul'a bağlıyoruz. Bu sene, haftada 4 frekans başladığımız sezonluk Ohri-İstanbul uçuşlarımızla da haftada toplamda 18 kez iki ülke arasında köprü olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ohri uçuşlarının da başlamasıyla 2025 yılının kendileri için çok güzel geçtiğini vurgulayan Aksoy, iş ortaklarıyla da işbirliği ile aynı başarıyı 2026'da da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.