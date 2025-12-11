Dolar
Kültür

Üsküp'te, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında turizmin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye ile turizmin daha güçlü hale getirilmesi için etkinlik düzenlendi.

Dzihat Aliju  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Üsküp'te, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında turizmin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Türk Hava Yolları (THY) öncülüğünde, Üsküp'teki bir otelde yapılan etkinlikte, Türkiye'den ve Kuzey Makedonya'dan 30 turizm acentesi B2B görüşme yaptı.

THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın kalbinde kültürlerin, tarihlerin ve hikayelerin buluştuğu özel bir ülke olduğunu söyledi.

Aksoy, "Türk Hava Yolları olarak 1998'den beri tam 27 yıldır ülkenin kalbi olan güzel Üsküp'ü haftada 14 frekansla İstanbul'a bağlıyoruz. Bu sene, haftada 4 frekans başladığımız sezonluk Ohri-İstanbul uçuşlarımızla da haftada toplamda 18 kez iki ülke arasında köprü olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ohri uçuşlarının da başlamasıyla 2025 yılının kendileri için çok güzel geçtiğini vurgulayan Aksoy, iş ortaklarıyla da işbirliği ile aynı başarıyı 2026'da da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

