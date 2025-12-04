Dolar
Kültür

Üsküp'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Dzihat Aliju  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Üsküp'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından Büyükelçilik rezidansında yapılan etkinliğe, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşi Maja İvanova, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve medya kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Fatih Ulusoy, misafirlere Türk kahvesi hakkında bilgi vererek katılımları için teşekkür etti.

Burada konuklar, Türk kahvesinin yanı sıra Türk mutfağına özgü yiyecek ve içecekleri de tatma imkanı buldu.

2013'te UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Türk kahvesi için her yıl Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında etkinlikler düzenleniyor.

