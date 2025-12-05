Dolar
42.51
Euro
49.50
Altın
4,208.82
ETH/USDT
3,135.00
BTC/USDT
92,205.00
BIST 100
10,918.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin (AYM), Doğru Yol Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​​​​​Sağduyu Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emrullah Cesur  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca biri sigortalı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardan başarılı sporcuları kabul etti
Güngören'de bir binanın bodrum katındaki patlamada 2 kişi yaralandı
Karadeniz'deki saldırılara ilişkin Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Benzer haberler

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB'den özel eğitim merkezlerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçişiyle ilgili düzenleme

AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı

AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı
Kişisel sağlık verilerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Kişisel sağlık verilerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi

Nükleer atık tesislerinin raporlama standartları belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet