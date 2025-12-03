MEB'den özel eğitim merkezlerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçişiyle ilgili düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026'ya kadar biyometrik kimlik doğrulama sistemine entegrasyonunu tamamlayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine destek ödemeleri yapılacak.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, 1 Ocak 2026'ya kadar biyometrik kimlik doğrulama sistemine entegrasyonunu tamamlayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri destek ödemelerinden yararlanabilecek.
"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, biyometrik kimlik doğrulama sistemini 1 Ocak 2026 tarihine kadar bakanlığın bilişim sistemine entegre eden veya entegrasyon sürecini bu tarihe kadar tamamlayacak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 Mayıs 2026'ya kadar verilen eğitimler için yönetmeliğin ilgili hükmüne göre ödeme yapılacak.
Sisteme 1 Ocak 2026'dan sonra entegrasyonunu yapan kurumlara ise entegrasyonunu yaptığı tarihe kadar verdiği eğitimler için ödeme yapılmayacak.
Söz konusu sistemle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin "hayalet öğrenci" kaydıyla devletten haksız ödenek almasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.