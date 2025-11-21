Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Maarif Okulları "Uluslararası Hoşgörü Günü" etkinliği düzenledi
Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarınca "Uluslararası Hoşgörü Günü" etkinliği düzenlendi.
Üsküp
Başkent Üsküp'teki Makedonya Meydanında düzenlenen etkinliğe, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.
TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül, burada yaptığı konuşmada, küresel bir eğitim organizasyonu olarak 64 ülkede faaliyet gösteren TMV okullarının hoşgörü anlayışına uygun bir şekilde Makedon, Arnavut, Türk, Boşnak, Roman ve her türlü etnik yapı ve pek çok inançtan gençlerle birlikte saygıyla yaşam iradelerini ortaya koymak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
Demirgül, "İçindeki bütün etnik yapılara kendi kültürlerini, kendi dillerini ve kendi inançlarını yaşama imkanı veren Kuzey Makedonya gibi hoşgörüye örnek temsil edebilecek bir ülkenin Üsküp'teki meydanında bu programı yapmak son derece anlamlıdır." diye konuştu.
Program kapsamında, TMV okullarının öğrencileri tarafından hazırlanan resimler gösterildi, öğrenciler farklı dillerde şarkılar icra etti.
Uluslararası Hoşgörü Günü, 1995 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 16 Kasım olarak kabul edildi.