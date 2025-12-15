Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.

Mümin Altaş  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı

Ankara

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

