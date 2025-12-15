Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.
Ankara
Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
