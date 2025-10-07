Dolar
Kültür, Yapay zeka

Taylor Swift, yeni albümünün reklam kampanyasında "yapay zeka kullandığı" iddiasıyla eleştiriliyor

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 3 Ekim'de çıkan "The Life of a Showgirl" albümünün reklam kampanyasında oluşturulan videolarda, yapay zeka kullandığı iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Aynur Şeyma Asan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Taylor Swift, yeni albümünün reklam kampanyasında "yapay zeka kullandığı" iddiasıyla eleştiriliyor

Ankara

Taylor Swift'in 12 şarkıdan oluşan "The Life of a Showgirl" adlı albümünün çıkmasının ardından reklam çalışmaları da hızlandı.

Swift, hayranlarının dünyanın çeşitli bölgelerinde 12 turuncu kapıyı bularak yürüteceği "hazine avı" temalı albüm için reklam kampanyası başlattı.

Katılımcıların, Avustralya'nın Melbourne, İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris gibi 12 şehirdeki kapılarda yer alan karekodu okutarak, albümle ilgili kısa videolara erişebileceği açıklandı.

Newsweek'in haberine göre, Swift'in hayranları, eriştikleri videolarda anlamsız yazılar, saniyeler içinde değişen ve birleşik gibi görünen eşyalar, doğal olmayan şekilde hareket eden detaylar fark etti.

Bu detaylar sosyal medyada hızla tartışmaya yol açarken, ünlü şarkıcının hayranları, Swift'i albümün reklam kampanyasında yapay zeka kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

Swift tarafından iddialarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

