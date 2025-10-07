Dolar
Gündem

İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayınları, 22. Ankara Kitap Fuarı'ndaki stantta sergileniyor.

Şeyma Güven  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Ankara

İletişim Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3-12 Ekim'de ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuarda sergilenen yayınlarla ziyaretçilere, Türkiye'nin kültürel mirası, iletişim vizyonu ve milli değerlerini yansıtan eserler tanıtılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcıları Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin'in de standı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuar süresince vatandaşlarla buluşacak Başkanlık, gerek güncel gerekse tarihi perspektifte hazırlanan yayınları aracılığıyla bilgiye erişimi kolaylaştırmayı, iletişimin farklı boyutlarını aktarmayı ve ülkemizin sahip olduğu kültürel birikimi geniş kitlelerle paylaşmayı hedefliyor. Başkanlığımız, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü iletişim çalışmalarının yanı sıra yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle de fikir dünyasına katkı sunmaya devam ediyor."

