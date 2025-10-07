Dolar
41.70
Euro
48.64
Altın
3,982.46
ETH/USDT
4,515.00
BTC/USDT
122,209.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin cephesine mapping tekniğiyle Filistin bayrağı yansıtıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin halkına yönelik insani trajediye dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla özel ışık gösterisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından ışık gösterisini paylaşarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve süregelen soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ni Filistin bayrağının renkleriyle aydınlattık. İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, bu akşam adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin halkının onurlu direnişinin ve adalet arayışının yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, serebral palsili bireylerle bir araya geldi
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu
İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Benzer haberler

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

ODTÜ'de Filistin konulu "Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında" sergisi açıldı

Trump: Herkesin (Gazze'de ateşkes) anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız

MİT Başkanı Kalın, Gazze'de ateşkes müzakereleri için yarın Mısır'a gidecek

MİT Başkanı Kalın, Gazze'de ateşkes müzakereleri için yarın Mısır'a gidecek
İstanbul Üniversitesi, kurduğu dev ekranla Gazze'nin sesini Beyazıt'tan duyurdu

İstanbul Üniversitesi, kurduğu dev ekranla Gazze'nin sesini Beyazıt'tan duyurdu
Vicdan gemisinden aktivist Baygın "soykırıma dur deyin" çağrısı yaptı

Vicdan gemisinden aktivist Baygın "soykırıma dur deyin" çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet