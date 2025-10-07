Dolar
41.70
Euro
48.64
Altın
3,982.46
ETH/USDT
4,515.00
BTC/USDT
122,209.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu

Türkiye, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulundu.

İsmet Karakaş  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu

Ankara

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmış ve kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatlar aracılığıyla yapılan başvuru üzerine AİHM, Demirtaş hakkında ihlal kararı vermişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, serebral palsili bireylerle bir araya geldi
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu
İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

Benzer haberler

Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu

Türkiye, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması için AİHM'e başvurdu

Adalet Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıklarla mücadelede ortak adım

Yargıtaydan "çocuk, annenin yeni evlendiği kişinin soyadını alamaz" kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet