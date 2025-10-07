AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, serebral palsili bireylerle bir araya geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla, Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bireylerle buluştu.
İstanbul
Merkezde kurum çalışanları ve engelli bireylerle bir araya gelen Kaya, yöneticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Ziyaretimizde çok güzel bir haber de duyduk. Buradaki serebral palsili Yaşar Kemal ve Barış kardeşlerimiz, TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlarda engelliler için ayırdığı kontenjandan yararlanarak ev sahibi oluyor. Mutluluklarını bizimle paylaştılar. Onların evlerine kavuşacak olması, mutluluğu bizi de ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kaya, devletin her zaman engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirterek, yeni yapılacak sosyal konut projesinde de engelliler, şehit yakınları, gaziler ve gençler için özel kontenjan olacağını hatırlattı.
Engellilerin bu tür projelerden faydalanmalarını sağlayarak hayata tutunmalarına destek olacaklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:
"Burada bir araya geldiğimiz iki kardeşimiz de kendi ayakları üzerinde duran, çalışan kardeşlerimiz. Onların heyecanları, aylık ödemeleri, bunun için verdikleri mücadeleler, Barış'ın 'Hayata tutunduk.' cümlesi beni çok etkiledi gerçekten. Umuyorum birçok engelli evladımız yine bu projelerden faydalanacak ve hayata tutunmalarına destek olmuş olacağız. Biz her zaman engelli evlatlarımızın ve ailelerinin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyor. Bu anlayışla engelli evlatlarımıza, ailelerimize sahip çıkıyoruz."
Kaya, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla bütün Türkiye'de AK Parti teşkilatları olarak serebral palsili bireyleri ve ailelerini ziyaret ettiklerini kaydederek, tüm engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.
Türkiye'de engellilerle ilgili yapılan çalışmalara değinen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eski Türkiye'de engelli evlatları, evlerinin bir odasına hapsedilen anneler vardı. Onları toplumun içine çıkarmaya çekinen anneler vardı. Bugün ise engellilerin eğitim aldığı merkezler var. İstiyoruz ki eğitim alabilecek durumda olan evladımız eğitim alsın ve hayata katılsın. Çünkü çalıştığı zaman engelli bireylerimiz, evlatlarımız kendilerini daha güçlü hissediyorlar. Hayata katıldıkları zaman, toplumla kaynaştıkları zaman gerçek bir farkındalık ve onların hayatta daha güçlü olduklarını hissetmeleri çok kıymetli bizim için. Engelli bireylerimizin az önce söylediği 'Ben taksitlerimi öderken hayata tutunduğumu hissettim.' cümlesini hiçbir zaman unutmayacağım. Amacımız da aslında bu."
Kaya, asıl amaçlarının engellilerin hayata daha güçlü tutunmaları, ayakları üzerinde güçlü durmalarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Buradan özel sektöre bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen engelli çalıştıracağınız alanların hepsini engelli kardeşlerimiz için kullandırın. Daha fazla engelli bireyimizin hayatına dokunmuş olalım. Onları daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlayalım." dedi.
"Aileler vazgeçmesinler"
Serebral palsili Barış Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaya ve beraberindekilere teşekkür etti.
Merkezde rehabilitasyon ve eğitim aldıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:
"Ben burada hayata tutunmaya çalışıyorum. TOKİ'ye başvurmuştum ve ev almaya hak kazandım. Şimdi onun ödemelerine başladık. Allah razı olsun devletimizden. Bittikten sonra Cumhurbaşkanımızla beraber gidip artık evimizi alacağız nasip olursa. Aileler vazgeçmesinler. Ayaklarını dimdik tutsunlar. Ben ayakta durdum. Onlar da dursunlar, vazgeçmesinler."
Kaya, daha sonra merkezde kalan ve rehabilitasyon gören çocukları ziyaret ederek, onlara çiçek verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.