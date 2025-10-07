Dolar
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a gidecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere iştirak edecek.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 07.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
MİT Başkanı Kalın, Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a gidecek

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.

Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri, Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması olacak.

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.

