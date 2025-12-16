Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Yeşilay Akademi ile İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul-SEM) işbirliğinde düzenlenen Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'nın 2. grubu için başvurular başladı.
İstanbul
Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda, Yeşilay Akademi ile İstanbul-SEM işbirliğinde düzenlenen Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'nın 2. grubu, 22 Aralık ila 25 Ocak 2026 arasında gerçekleştirilecek.
Bağımlılık danışmanlığı alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için önemli ve sürdürülebilir eğitim modeli sunan program 60 saat sürecek.
Hibrit formatta gerçekleştirilecek eğitimin ilk üç haftası Yeşilay Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) üzerinden yürütülecek. Devam eden üç hafta ise yüz yüze eğitimlerle Yeşilay Genel Merkezinde tamamlanacak.
Program alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları, bağımlılıkta tanılama ve kuramsal yaklaşımlar, bilişsel davranışçı terapi (BDT), motivasyonel görüşme teknikleri, aile yaklaşımları, çocuk ve ergenlere yönelik müdahaleler, acil müdahale, bağımlılık hukuku ve dezavantajlı gruplarla çalışma gibi çok boyutlu konu başlıklarını kapsıyor.
Eğitim sürecinde vaka analizleri, role-play uygulamaları ve çevrim içi süpervizyon oturumlarına da yer verilecek.
Psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bağımlılık danışmanlığı ve ilgili yüksek lisans programlarından mezun profesyonellere yönelik program sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılara, İstanbul-SEM onaylı ve e-Devlet'te görüntülenebilir sertifika verilecek.
Kontenjanı 30 kişiyle sınırlı olan programa başvurular, Yeşilay Akademi'nin internet sitesi üzerinden eğitimin başlayacağı tarihe kadar gerçekleştirilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.