Gündem

Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı

Yeşilay Akademi ile İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul-SEM) işbirliğinde düzenlenen Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'nın 2. grubu için başvurular başladı.

Gökçe Karaköse  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı

İstanbul

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturmak ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Yeşilay Akademi ile İstanbul-SEM işbirliğinde düzenlenen Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'nın 2. grubu, 22 Aralık ila 25 Ocak 2026 arasında gerçekleştirilecek.

Bağımlılık danışmanlığı alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için önemli ve sürdürülebilir eğitim modeli sunan program 60 saat sürecek.

Hibrit formatta gerçekleştirilecek eğitimin ilk üç haftası Yeşilay Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) üzerinden yürütülecek. Devam eden üç hafta ise yüz yüze eğitimlerle Yeşilay Genel Merkezinde tamamlanacak.

Program alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları, bağımlılıkta tanılama ve kuramsal yaklaşımlar, bilişsel davranışçı terapi (BDT), motivasyonel görüşme teknikleri, aile yaklaşımları, çocuk ve ergenlere yönelik müdahaleler, acil müdahale, bağımlılık hukuku ve dezavantajlı gruplarla çalışma gibi çok boyutlu konu başlıklarını kapsıyor.

Eğitim sürecinde vaka analizleri, role-play uygulamaları ve çevrim içi süpervizyon oturumlarına da yer verilecek.

Psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, bağımlılık danışmanlığı ve ilgili yüksek lisans programlarından mezun profesyonellere yönelik program sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılara, İstanbul-SEM onaylı ve e-Devlet'te görüntülenebilir sertifika verilecek.

Kontenjanı 30 kişiyle sınırlı olan programa başvurular, Yeşilay Akademi'nin internet sitesi üzerinden eğitimin başlayacağı tarihe kadar gerçekleştirilebilecek.

