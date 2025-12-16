Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

Gazze

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki farklı bölgeleri yoğun hava saldırısı ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki çeşitli bölgeleri bombaladı ve hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 391 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

