Dolar
42.71
Euro
50.25
Altın
4,275.72
ETH/USDT
2,944.20
BTC/USDT
87,001.00
BIST 100
11,326.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığı vurgusu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizmle karıştırılmaması" gerektiğini belirtti.

Nuri Aydın  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığı vurgusu

İstanbul

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gençler arasında antisemitizmin arttığını öne süren bir haberi eleştirdi.

İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığını vurgulayan Vance, "İsrail'i sevmemek (ya da belirli bir İsrail politikasına katılmamak) ile antisemitizm arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkan Yardımcısı Vance, medya kuruluşlarının antisemitizmi doğru analiz edemediğini ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ana akım gazetecilik son derece ilgisiz ve kendi doğrularıyla meşgul. Antisemitizmdeki kuşaklar arası bölünme hakkında, kuşakların demografik yapısını tartışmadan bir makale yazmak akıl almaz. Antisemitizmi ve diğer her türlü etnik nefreti ortadan kaldırmak için yapılabilecek en önemli şey, göçü azaltma ve uyumu teşvik etme çabalarımızı desteklemektir. Ancak bunlar merak ve özeleştiriden yoksun oldukları için bunu yapmıyor."

Vance, geçen hafta NBC News'e yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti içinde antisemitizmin arttığı yönündeki uyarılara katılmadığını da dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK'nin "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Erciyes'te kayak keyfi 18 Aralık'ta başlayacak
Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz

Benzer haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığı vurgusu

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığı vurgusu

Gazze'de eşlerini kaybeden binlerce kadın, zor şartlarda hayat mücadelesi veriyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de hava ve topçu saldırıları düzenledi

Şiddetli yağmur Gazze’de Şifa Hastanesini ve binlerce çadırı sular altında bıraktı

Şiddetli yağmur Gazze’de Şifa Hastanesini ve binlerce çadırı sular altında bıraktı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu göğsünden vurarak öldürdü
UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine itirazını reddetti

UCM Temyiz Dairesi, İsrail'in Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine itirazını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet