Dolar
42.70
Euro
50.25
Altın
4,297.95
ETH/USDT
3,012.60
BTC/USDT
87,052.00
BIST 100
11,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya

Gazze'de şiddetli yağış yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı

Gazze kentinin batısında fırtına nedeniyle bir evin duvarının yerinden edilenlerin barındığı çadırın üzerine düştüğü, olayda bir kadının yaralandığı belirtildi.

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim, Muhammed Emin Canik  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Gazze'de şiddetli yağış yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı

Gazze

Soğuk hava ve sağanağın etkili olduğu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı yüzlerce çadır şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, özelikle Gazze kentinin batısı ile Gazze Limanı bölgesinde İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ve çadırlarda hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere ait yüzlerce çadırı su bastı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çok sayıda çadır sağanağın yanı sıra etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle zarar gördü, bazı çadırlar ise rüzgara kapılarak uçtu.

Yıpranmış derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Filistinliler ise çadırlarını sabitlemeye ve az sayıdaki eşyalarının sular altında kalmasını engellemeye çalıştı.

Sağlık kaynakları, Gazze kentinin batısında, fırtına nedeniyle bir evin duvarının yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırın üzerine düştüğünü, olayda bir kadının yaralandığını aktardı.

İsrail'in çadır ve barınma malzemelerinin girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış derme çatma çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, 10 Aralık'tan bu yana soğuk hava dalgası ve fırtına etkili oluyor.

Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış çadırların sular altında kalmasına ve hasarlı yapıların çökmesine yol açıyor.

Gazze'deki yetkililer, bölgeye bir an önce "acil" çadır ve konteyner evler ile gerekli ağır ekipmanların gönderilmesini talep ediyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı ve Gazze'yi yerle bir eden geniş çaplı bir yıkım yaşandı.

Sivil altyapının yüzde 90'ının yıkıldığı, yaklaşık 70 milyon ton molozun biriktiği Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar ifade verdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nda konuştu
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapıldı

Benzer haberler

Gazze'de şiddetli yağış yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı

Gazze'de şiddetli yağış yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı

AB Komisyonu: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Gazzeli palyaço, acısına rağmen çocukları güldürüyor

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Gazzeli palyaço, acısına rağmen çocukları güldürüyor
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını söyledi

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Gazze'deki soykırım karşısında gerçeğin susturulamayacağını söyledi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet