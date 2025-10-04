Dolar
İsrail'in saldırarak alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki Türk ve yabancı aktivistler İstanbul'a ulaştı
logo
Gündem

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi" ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran "Yükseköğretim alanında nicel ve nitel olarak elde ettiğimiz büyüme, uluslararasılaşma hedefiyle ortaya koyduğumuz gayretler, neticesini vermiş ülkemizin kazanç hanesine yazılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi" ele alındı Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısında uluslararası eğitimde Türkiye markası kapsamında Türkiye'nin eğitim diplomasisi alanındaki hikayesi ele alındı.

Dergide, "Uluslararası Eğitimde Türkiye Modeli" başlığıyla bir başyazı kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin eğitim diplomasisi anlayışını ve uluslararası alandaki yerini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duran, yazısında eğitimin, insanın ve toplumun gelişiminde ve ilerleyişinde kritik öneme haiz temel bir konu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kadim medeniyet mirası, asırlara sari bilgi birikimi ve insanı merkezine alan perspektifiyle çeyrek asra yakın bir süredir eğitimin her kademesinde kararlı adımlar attığını, milli ve özgün uygulamaları hayata geçirdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine yaptığı şu değerlendirme eğitime bakışımızın anlamlı bir özeti olarak çok kıymetlidir: 'Bizler bu modelle yalnızca bilgiye ulaşan değil, bilgiyi hikmetle birleştiren, erdemi hayatına nakşeden nesiller yetiştirmeyi arzu ve ümit ediyoruz. Milletimizin tarihi birikimini, köklü değerlerini ve kültürel zenginliklerini merkeze alan modelimizle aynı zamanda çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayalı bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz."

Duran, eğitimin, milli şuurun taşıyıcı sütunu olarak çok mühim bir yere sahip olduğunu ifade ederek, uluslararası alanda yumuşak güç kapasitesiyle de vazgeçilmez bir görevi ifa ettiğini vurguladı.

Bu gücün, ülkeler için aynı zamanda stratejik bir araç haline geldiğine dikkati çeken Duran, kamu diplomasisinin alt alanı olan eğitim diplomasisinin, ülkelerin fahri temsilciliğini üstlenecek gençlerin yetişmesinde etkin rol oynadığına işaret etti.

"Üniversitelerimiz, Türkiye'nin gönüllü elçilerini yetiştirmekte"

Duran, "Yükseköğretim alanında nicel ve nitel olarak elde ettiğimiz büyüme, uluslararasılaşma hedefiyle ortaya koyduğumuz gayretler, neticesini vermiş, ülkemizin kazanç hanesine yazılmıştır. Üniversitelerimiz, farklı coğrafyalardan çok sayıda öğrenciye eğitim vermekte, Türkiye'nin gönüllü elçilerini yetiştirmektedir. Bugün Türkiye 350 bine yakın uluslararası öğrencisiyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşların, dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüttüğünü, eğitim ve kültür alanlarındaki çalışmalarıyla her yaştan insana hitap ettiğini belirten Duran, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı koordinasyonundaki Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları programlarının da Türkiye markasına ve eğitim diplomasisi çalışmalarına büyük katkılar sunmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Duran, Türkiye'nin, uluslararası öğrenci hareketliliğinin hızla arttığı, eğitim seçeneklerinin çeşitlendiği ve rekabetin arttığı böylesi bir dönemde, küresel alandaki yerini "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği atılımla güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Ayın Tarihi" dergisi, "Ayın Dosyası", "Türkiye", "Diplomasi", "Dünya", "Kültür-Sanat", "İletişim" ve "Yayın" başlıklı 7 bölümden oluşuyor.

Derginin eylül sayısına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının web sayfası üzerinden erişilebiliyor.

