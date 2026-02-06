Dolar
43.62
Euro
51.46
Altın
4,870.23
ETH/USDT
1,926.10
BTC/USDT
65,958.00
BIST 100
13,516.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, dün oynanan Beşiktaş maçı sırasında tribünden düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin gönlünde derin izler bıraktığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen bu büyük yıkımın aynı zamanda milletin dayanışma ruhunu, yardımlaşma bilincini ve yeniden ayağa kalkma azmini ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliğinde devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş, afetin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tarihi bir seferberlik yürütülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahadaki güçlü iradesi, vizyonu ve takibi, hem kurumlara yön vermiş hem de milletimize moral olmuştur. Deprem bölgesinde tarihimizin en kapsamlı yeniden imar ve kalkınma hamlesi hayata geçirilmiştir."

Şehirlerin, modern altyapılar, sosyal donatı alanları ve çevreye duyarlı mimariyle buluşturulduğunu, tarihi alanlar ve yapıların yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Duran, "Bu büyük dönüşüm, yalnızca fiziki yapıları değil, milletimizin umudunu, huzurunu ve geleceğe olan güvenini de yeniden inşa etmiştir. Her yeni konut, devletimizin vatandaşına uzattığı güçlü elin, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve beraberliğinin bir sembolü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle ve duayla yad ederek, "Yüce Allah'tan ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Burhanettin Duran, paylaşımında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü için hazırlanan videoya da yer verdi.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ve sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlerden kesitler paylaşıldı.

Asrın felaketinin ardından başlayan inşa ve ihya çalışmalarından görüntülerle devam eden videoda, depremzede vatandaşlarla yapılan röportajlardan kısa bölümlere de yer verildi.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak?' umuduyla bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz." ifadesiyle son buluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan "deprem davalarına" ilişkin açıklama
Bakan Fidan: Felaketin ardından hayatın normale dönmesinde kısa sürede takdire şayan bir mesafe katedilmiştir
Muğla'da 24 saatte metrekareye 96,5 kilogram yağış düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'u kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden sonra bölge illerinin ihracatındaki gelişmeleri paylaştı

Ticaret Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden sonra bölge illerinin ihracatındaki gelişmeleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Tekirdağlı itfaiyeci, 6 Şubat depremlerinde unutamadığı anları anlattı

Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Bakanlar, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmaları paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmaları paylaştı
Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor

Kütüphaneye dönüştürdüğü kulübenin ardından köy evinde de çocukları kitap okumaya teşvik ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet