Dolar
43.64
Euro
51.93
Altın
4,944.26
ETH/USDT
1,924.70
BTC/USDT
65,846.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandı.

Semih Erdoğdu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimiz, 5 milyar dolarlık hedefimize doğru kararlılıkla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere, 2015'te yaklaşık 100 Türk sermayeli firmanın faaliyet gösterdiği Sırbistan'da bugün bu sayı 1500'ü aşmış, yatırımlarımız 300 milyon dolara ulaşmıştır. Bu tablo, ekonomik ortaklığımızın somut bir yansımasıdır. Halklarımız arasındaki güçlü bağlar turizm alanında da kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, Türkiye, Sırp turistler için ikinci en çok tercih edilen turizm rotası olurken vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sırada yer almaktadır.

Dünyada belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye, barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik sorumluluğunu kararlılıkla sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Balkanları asla ihmal etmiyoruz.' vurgusu, Balkanların ülkemiz için her zaman öncelikli bir bölge olmaya devam edeceğine işaret etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir
Bakan Kurum: Türkiye küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı

Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı

İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize yaklaşıyoruz
Yunanistan, Türkiye ile diyaloğunu korumak istiyor

Yunanistan, Türkiye ile diyaloğunu korumak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ile diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ile diyalog kanallarını açık tutmamız gerektiğine yürekten inanıyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet