Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız." dedi.

04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklarda huzur içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"NATO müttefikleriyle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz.

Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız.

Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.

Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademiz de kapasitemiz de en üst düzeydedir.

Vatanımız, bayrağımız tehdit edildiğinde, istiklalimiz, istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu tarihimizde defalarca gösterdik."

