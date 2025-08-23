Dolar
Kocaeli’nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Teknoloji, Yapay zeka

Kazakistan'dan yapay zekanın geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar

Kazakistan'da yapay zekanın geliştirilmesine stratejik önem veriliyor. ​​​​​

Meiramgul Kussainova  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Kazakistan'dan yapay zekanın geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar

Astana

Kazakistan, neredeyse son bir yıl içinde yapay zeka alanında kayda değer kararlara imza atarken özellikle Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in bu konuya büyük ilgi duyduğu görünüyor.

Tokayev, son dönemde yurt dışı ziyaretlerinde bu alandaki uzmanlarla bir araya gelmeyi tercih ederken aynı zamanda uluslararası yapay zeka temsilcilerini sık sık Astana’da ağırlıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu yıl ocak ayında küresel yapay zeka alanında tanınan girişimci, "Sinovation" Yapay Zeka Girişim Enstitüsü Başkanı Dr. Lee Kai-Fu’yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da kabul ederken aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyareti sırasında yapay zeka geliştirme alanında uzmanlarla bir toplantı yaptı.

Tokayev, en son devletin yetkili kurumlarıyla yapay zekanın geliştirilmesine ilişkin yaptığı toplantıda ise "Yapay zekanın geliştirilmesi, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir görevdir." ifadesini kullandı.

5 yıllık "Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti" kabul edildi

Kazak hükümetinin devletin stratejik hedefi olarak belirlediği yapay zekayı geliştirmeye yönelik adımları ise dikkati çekiyor.

Geçen yıl 5 yıllık "Yapay Zekayı Geliştirme Konsepti"ni kabul eden Kazak hükümeti, böylece ülkede 2029 yılına kadar yapay zeka kullanılarak üretilen ürün sayısını 5 kat artırmayı, yaklaşık 500 bin sektör uzmanı yetiştirmeyi ve aynı zamanda 5 milyon kişiyi yapay zeka becerileri konusunda eğitmeyi hedefliyor.

Kazak hükümeti, yapay zeka alanındaki kararları hızla hayata geçirmek amacıyla başbakan nezdinde bir dijital karargah oluşturarak ekonominin reel sektörü başta olmak üzere sağlık ve kamuda yapay zeka kullanımının artırılması, nüfusun yapay zeka alanında okuryazarlığının teşvik edilmesi ve bu alanda genç yeteneklerin keşfedilmesi gibi konularda çalışmalarını yoğunlaştırmak istiyor.

Bunun yanı sıra ülkede bu yıl Astana’da Kazakistan’ın "Alem AI" adında Ulusal Yapay Zeka Merkezi’nin açılması ve "yapay zekaya ilişkin" yasanın kabul edilmesi bekleniyor.

Kazakistan’ın yapay zeka sektöründe Astana Hub kilit rol oynuyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kazakistan’da yapay zekanın yaygınlaştırılmasına, uzmanların yetiştirilmesine ve bu alanda yerel girişimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyetler Astana Hub Teknoparkı bünyesinde hayata geçiriliyor.

Halihazırda Orta Asya’da lider konumda olan Astana Hub bünyesinde ise 450’si yabancı sermayeli olmak üzere toplam 1700’den fazla startup şirket faaliyet gösteriyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik 2 yıllık yapay zeka okulu başlatan Astana Hub, ayrıca 2024 yılında yapay zeka alanında girişimlerin hayata geçirilmesi için kurduğu "AI’preneurs" platformu sayesinde 350 binden fazla dolar değerinde yatırım çekmeyi başardı.

