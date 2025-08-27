Dolar
Teknoloji

İngilizlerin yüzde 51'i yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişeli

İngiltere'de yapılan anket, yetişkinlerin yüzde 51'inin yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişe ettiğini ortaya koydu.

Behlül Çetinkaya  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
İngilizlerin yüzde 51'i yapay zekanın işlerini ellerinden alacağından endişeli Fotoğraf: Yapay zeka tarafından oluşturulmuştur

Londra

Çalışan Sendikaları Kongresi (TUC) tarafından 2 bin 600 çalışanın katılımıyla yaptırılan ankette, istihdama katılan yetişkinlerin yapay zekayla ilgili endişe ve beklentileri ele alındı.

Ankete katılanların yüzde 51'i, yapay zekanın işlerini elinden alacağı veya işin yapılış şeklini değiştireceği konusunda endişeli olduğunu vurgularken 25-34 yaşındaki çalışanlarda bu endişeyi duyanların oranı yüzde 62 oldu.

Katılımcıların yüzde 50'si ise şirketlerin değil çalışanların yapay zekanın kullanımıyla ilgili söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

TUC'den anketle ilgili yapılan açıklamada, büyük teknoloji firmalarının yapay zeka kullanımı neticesinde işten çıkarmalar yapabileceğine işaret edildi.

Ülkedeki işsizliğin son dört yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,7'ye yükseldiği hatırlatılan açıklamada, yapay zeka araştırma ve geliştirme çalışmalarına kamu bütçesinden milyarlarca sterlin ayrılırken çalışanların bu yeni teknolojilere kurban edilmemesi gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, yapay zeka kullanımının artmasının eşitsizliğe, çalışma şartlarında kötüleşmeye ve sosyal rahatsızlığa yol açabileceği uyarısını da yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUC Genel Sekreter Yardımcısı Kate Bell, "Yapay zekanın dönüştürme potansiyeli var. Doğru şekilde geliştirilirse çalışanlar da bundan fayda sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Bell, kontrolsüz bir gelişim halinde yalnızca yapay zeka geliştiricilerinin zenginleşeceğini, çalışanların ise hayatının zorlaşacağını belirtti.

