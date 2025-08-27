Dolar
logo
Gündem

"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında çalıştaylar yapıldı

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla devam ediyor.

Rüveyda Mina Meral  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansında çalıştaylar yapıldı

İstanbul

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda düzenlenen çalıştayda alimler ve devlet temsilcileri, İslami ittifak önerileri, uluslararası durum ve soykırımı önlemek için alınabilecek önlemler, ümmeti harekete geçirme yolları, Kudüs ve Gazze için uluslararası insani dayanışmanın değerlendirilmesi, insani ve hukuki kurumlarla iş birliği için öneriler, "STK'lerden yararlanma ve insani yardım cephesi oluşturulması için İstanbul Bildirgesi hazırlığı" hakkında görüşlerini belirtti.

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, AA muhabirine, dünyanın birçok farklı noktasında bulunan İslam alimlerin buradaki ortak noktalarının Gazze olduğunu söyledi.

Hacımüftüoğlu, çalıştayların yoğun ve bilimsel ilerlediğini belirterek, "Gün içinde gerçekleşen çalıştaylar akşam maddeler haline getirilerek, kamuoyuna deklare edilecek. Gazze'de bir soykırım uygulanıyor. İşin garip tarafı, soykırımın icra edildiğini uluslararası mahkemenin hükmetmesine rağmen birtakım devletler resmen yardım etmektedirler." dedi.

Gazze'de soykırımın arttığını dile getiren Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zulümdür, adaletin mutlaka yürütülmesi lazım. Büyük devletlerin insani bir sorumluluğu var. Yeryüzünün neresinde zulüm ve haksızlık varsa büyük devletler oraya müdahale eder, zulmü engeller, destek vermez. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu düzen budur. Aslında kurulduğu tarihten beri hususi de ise 2 yıldan beri katliama devam ediyorlar ve büyük devletler buna resmen 'dur' demediler. Burada insanlık ailesinin dramı var. İşlenen suç insanlık ailesine karşı işlenen bir suçtur."

Hacımüftüoğlu, dünyanın yapısının ve savaş tekniklerinin değiştiğini anlattı.

Dini, dili, ırkı ne olursa olsun insanlık ailesinin tek olduğunu, insanlık ailesine karşı vuku bulacak ne varsa ortak olarak suçlunun bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, "Mabetler tahrip ediliyor, herkes öldürülüyor. Gazze, kan çamurluğu haline döndü. Bebek kanıyla yoğrulan bir toprak oldu. Bunu duyup da vicdanı sızlamayan insan olabilir mi? Tüm vicdan ehlini Gazze için vazifeye davet ediyoruz." diye konuştu.

"Batı'nın çirkin ve karanlık yüzü ortaya çıkacaktır"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Songül ise konferansın sonuç bildirgesinde güzel maddelerin çıkacağını ifade etti.

Songül, Gazze'de ciddi anlamda insani trajedinin yaşandığına dikkati çekerek, "Dünyanın gözü önünde ciddi bir katliam söz konusu. Gazeteciler, çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Dünyanın sağduyusu maalesef harekete geçmiyor. Biz, dünyanın vicdanını uyandırmayı, ciddi bir toplumsal baskı oluşturmaya ve bütün insanlığı katliamın durmasına yönelik ciddi adımlar atmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumsal baskının artmasını ve katliamın son bulmasını istediklerini dile getiren Songül, bu katliam durduğunda dünya tarihinde kara bir leke olarak kalacağını kaydetti.

Songül, "Batı'nın çirkin ve karanlık yüzü de bütün açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Temennimiz insanlığı öldüren bu zihniyetin bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkması ve kamuoyunun bunları tanımasıdır." dedi.

Konferans, çeşitli konularda düzenlenen çalıştaylarla devam edecek.

