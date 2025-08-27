Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya'da, Venedik Film Festivali açılışı öncesinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İtalya'da Filistin destekçileri, bu yıl 82'ncisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nin açılışından saatler önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Sercan İrkin  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025


İstanbul

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, aralarında İtalyan ve uluslararası aktivistler, işçi sendikası üyeleri, sinema sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu bir grup, bugün başlayacak festivalin düzenlendiği Venedik'in Lido Yarımadası'nda bir araya geldi.

Venedik Film Festivali'nden kamuoyuna açık bir tavır almasını ve İsrail'in Filistin'de işlediği "soykırımı" kınamasını talep eden göstericiler, Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin, soykırımı durdurun" yazılı pankart açtı.

Gazze'deki insani krize dikkati çekmek isteyen Filistin destekçileri, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin destekçisi grubun sözcüleri, basına yaptığı açıklamada, 30 Ağustos'ta yerel saatle 17.00'de bir protesto gösterisi yapmayı planladıklarını açıkladı.

Yüzlerce sanatçı Venedik Film Festivali'ne "Gazze'deki soykırımı kınayın" çağrısı yaptı

Aralarında Matteo Garrone, Abel Ferrara ve Ken Loach gibi dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcıların da bulunduğu yüzlerce İtalyan ve uluslararası sinema sanatçısı, Venedik Film Festivali'nin, Gazze'deki insani krizi ve soykırımı kınamasını talep eden açık mektup imzalamıştı.

Mektupta, festival ve ana organizatöre, "Gazze'de devam eden soykırımı ve İsrail hükümeti ile ordusu tarafından yürütülen Filistin'deki etnik temizliği açıkça kınama" çağrısı yapılmıştı.

Etkinliğin ana organizatörü de sanatçıların mektubuna yanıt olarak, festival ve organizasyonun tarih boyunca "toplumu ve dünyayı ilgilendiren tüm en acil konulara duyarlılık ve açık tartışma ortamı sağladığını" savunmuştu.

