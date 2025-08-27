Dolar
logo
Gündem

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi ve yöneticisine gözaltı
