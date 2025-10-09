Dolar
Gündem

THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye kentine seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Kenan Irtak  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak

İstanbul

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti.

Şirketin, Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını kaydeden Üstün, "Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak
THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak

THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatacak

