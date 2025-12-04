Dolar
42.46
Euro
49.68
Altın
4,193.11
ETH/USDT
3,180.60
BTC/USDT
93,138.00
BIST 100
11,058.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Dünya

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun 250'den fazla uçuşu daha iptal edildi

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 250'den fazla uçuşunu daha iptal ettiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun 250'den fazla uçuşu daha iptal edildi

Ankara

Dün 150'nin üzerinde uçuşu iptal edilen IndiGo, "operasyonel sıkıntılar" yaşamaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hindustan Times'a konuşan yetkililer, hava yolu şirketinin, Yeni Delhi'de 33, Haydarabad'da 68, Mumbai'da 85 ve Bangalore'da 73 olmak üzere 250'nin üzerinde uçuşunun iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer ayrıca, çeşitli bölgelerde daha fazla uçuşun iptal edilmesinin beklendiğine işaret etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise iptal edilen ve geciken uçuşlar nedeniyle havaalanlarında kalabalık oluştuğu görüldü.

150'nin üzerinde uçuş iptal edilmişti

IndiGo'nun dün, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 150'den fazla uçuşunu iptal ettiği bildirilmişti.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
Sahte ve kaçak içki operasyonlarında 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Benzer haberler

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun 250'den fazla uçuşu daha iptal edildi

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'nun 250'den fazla uçuşu daha iptal edildi

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, 70'ten fazla seferini iptal etti

Hindistan akıllı telefonlarda hükümetin güvenlik uygulamasının mecburi yüklenmesi kararından döndü

Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü
Rusya'nın Batı'dan izole edildiği siyasi atmosferde kilit ortağı: Hindistan

Rusya'nın Batı'dan izole edildiği siyasi atmosferde kilit ortağı: Hindistan
Rusya: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım

Rusya: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet