Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Hindistan akıllı telefonlarda hükümetin güvenlik uygulamasının mecburi yüklenmesi kararından döndü

Hindistan hükümeti, ülkede satılan tüm akıllı telefonlarda, hükümet tarafından işletilen siber güvenlik uygulamasının yüklü bulunmasını zorunlu kılan kararını geri çekti.

Emirhan Demir  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Hindistan akıllı telefonlarda hükümetin güvenlik uygulamasının mecburi yüklenmesi kararından döndü

Ankara

Hindistan Telekomünikasyon Bakanlığından, 1 Aralık'ta yayımlanan ve "Sanchar Saathi" adlı siber güvenlik uygulamasını ülkedeki akıllı telefonlarda zorunlu hale getiren karara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kullanıcıların siber ortamdaki kötü amaçlı kişilerden korunmasından başka amacı olmadığı savunulan uygulamanın günde 2 bin dolandırıcılık vakası hakkında ihbarlara yardımcı olduğu kaydedildi.

Uygulamanın zorunlu kılınması kararının, kullanıcıların bu sürece katılımını hızlandırmak için verildiği belirtilen açıklamada, son günde 600 bin kişinin uygulamayı yükleyerek "güvenlerini gösterdiği" ifade edildi.

Açıklamada, uygulamaya bu şekilde "ilginin artmasının" ardından hükümetin zorunlu yükleme kararını iptal ettiği aktarıldı.

Bakanlığın 1 Aralık'ta yayımladığı kararda, akıllı telefon üreticilerinden "Sanchar Saathi" adlı uygulamayı 90 gün içerisinde tüm yeni cihazlara önceden yüklemeleri ve kullanıcıların uygulamayı silememesini sağlamaları istenmişti.

Kararda üreticilere, yazılım güncellemesi aracılığıyla uygulamayı eski modellere de zorunlu yükleme yükümlülüğü getirildiği belirtilmişti.

Hindistan'da kullanıcılar, uygulamanın mecburi kılınması kararına veri güvenliği endişeleri nedeniyle yoğun tepki göstermişti.

