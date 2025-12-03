Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni”nde konuşuyor.
Dünya

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, 70'ten fazla seferini iptal etti

Sefer iptalleri, operasyonel gereksinimler doğrultusunda meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, 70'ten fazla seferini iptal etti

Ankara

Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 70'ten fazla uçuşunu iptal etti.

Press Trust of India (PTI) ajansının şirket açıklamasına dayandırdığı habere göre, operasyonel gereksinimler doğrultusunda IndiGo'da uçuş iptalleri yaşandı.

Haberde, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle şirketin 70'ten fazla uçuşunun iptal edildiği belirtildi.

Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarıldı.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.

