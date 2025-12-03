Dolar
Dünya

Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Hindistan'ın hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde 2022-2024 döneminde 6 devlet hastanesinde 200 binden fazla akut solunum yolu hastalığı vakası kaydedildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de 3 yılda 200 binden fazla solunum yolu enfeksiyonu görüldü Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Ankara

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı ile Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) kentsel alanlarda artan hava kirliliğiyle solunum yolu rahatsızlıkları arasındaki ilişkiyi inceledi.

Bakanlık yetkilileri, araştırma sonuçlarına ilişkin parlamentoda yaptıkları açıklamada, akut solunum yolu enfeksiyonu vakaları ile hava kirliliği seviyesi arasında doğrudan ilişki tespit edildiğini aktardı.

Açıklamada, 2022–2024 döneminde Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki 6 devlet hastanesine, 200 binden fazla kişinin akut solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu belirtildi.

Delhi'deki 6 büyük hastanede 2022'de 67 bin 54, 2023'te 69 bin 293 ve 2024'te 68 bin 411 akut solunum yolu vakası kaydedildiği bilgisi paylaşıldı.

Vakaların 30 bin 420'sinin, yani yaklaşık yüzde 15'inin hastaneye yatırılmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, özellikle 2024'te yatış gerektiren hasta sayısında keskin artış gözlemlendiği vurgulandı.

Ayrıca 2022-2025 yıllarında, özellikle Delhi olmak üzere büyük şehirlerde astım, KOAH ve akciğer enfeksiyonları nedeniyle ayakta tedavi ve hastaneye yatışlarda artış gözlendiği kaydedildi.

Bu durum, bölgede ciddi sorun haline gelen hava kirliliği krizinin sağlığa verdiği zararı gözler önüne serdi.


