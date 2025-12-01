Dolar
Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray karşılaşması sonrası Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı

Hindistan'da bazı yolcu uçaklarının küresel konumlandırma sistemi (GPS) sahteciliğine ve navigasyon parazitlerine maruz kaldığı bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı

Ankara

India Today'in haberine göre, başkent Yeni Delhi dahil bazı havalimanlarını kullanan yolcu uçaklarının "sahte GPS tabanlı iniş prosedürlerine" maruz kaldığı saptandı.

Kalküta, Amritsar, Mumbai, Haydarabad, Bangalore ve Chennai havalimanları kalkışlı ve inişli yolcu seferlerine yönelik de GNSS parazitleri rapor edildi.

Sivil Havacılık Bakanlığı incelemesinde GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kalan uçaklar, duruma karşı "acil durum prosedürleri" uyguladı.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kablosuz İzleme Örgütüne (WMO) verilen talimatta, "sahteciliğin kaynağını belirlemek için daha fazla kaynak seferber etmesi" talep edildi.

"GPS sahteciliği", normal GPS sinyallerine benzeyecek şekilde yapılandırılan sahte sinyaller yayınlayarak "mevcut GPS alıcısını aldatma işlemi" olarak tanımlanıyor.

