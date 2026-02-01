Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,380.40
BTC/USDT
78,288.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı dükkanları su bastı. Anafartalar Caddesi’nden yayındayız.
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım

Bakan Yerlikaya, "Trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyor, trafik eğitimleri veriyoruz. İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile caydırıcılık ilkesi, hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak." ifadesini kullandı.

Betül Bilsel  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bunun, her gün ortalama 17,4 insanın toprağa verilmesi olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antalya ve Burdur'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bunlar sıradan, geçiştirilecek haberler değil. Her satırında acı var, her satırında gözyaşı var, her satırında ocaklara düşen ateş var. Yetim kalan çocuklar var, öksüz kalan evlatlar var. Ülkemizde meydana gelen her 100 trafik kazasının 84'ü, yalnızca 5 temel kural ihlalinden kaynaklanıyor, hız ihlali, şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymama, geçiş önceliği ve dönüş kurallarının ihlali, arkadan çarpma ve kırmızı ışık ihlali. Bakanlık olarak trafikteki kural ihlallerini önlemek için denetimlerimizi artırıyor, çok farklı platformlarda uyarılarımızı yapıyor, evlatlarımıza trafik eğitimleri veriyoruz. Ancak bu yetmiyor, caydırıcılık şart. İnanıyorum ki Yeni Trafik Kanunu ile birlikte caydırıcılık ilkesi, hem yollarımızda hem de zihinlerimizde hakim olacak. Çünkü amacımız ceza kesmek değil, kazaları önlemek. Bunun için de trafik kültürünü hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Biz hiçbir canımızı yolda bulmadık, yolda kaybetmeye de niyetimiz yok."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
Palandöken Kent Ormanı'ndaki kızak pisti, yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafiri ağırladı
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım

Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım

Bakan Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu

Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Siber suçlara yönelik operasyonlarda iki haftada 188 şüpheli yakalandı

Siber suçlara yönelik operasyonlarda iki haftada 188 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet