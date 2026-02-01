Dolar
logo
Gündem

Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi

Heyelan nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Antalya-Isparta yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Seher Özer  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi

Burdur

Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışmasıyla trafik normale döndü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

