Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
Heyelan nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan Antalya-Isparta yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Burdur
Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.
Ekiplerin çalışmasıyla trafik normale döndü.
