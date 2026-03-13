Gaziantep FK, Antalyaspor'u 4-1 yendi

Antalya
10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.
45+1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
59. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan korneri kullanan Maxim'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kozlowski'nin şutunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bayo'nun şutunda top ağlara gitti: 0-1.
65. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı kornerde Antalya savunması topu uzaklaştırdı. Ogün Özçiçek, ceza sahası dışından havalandırdığı meşin yuvarlağı, Abena kafayla indirdi. Arka direk önündeki Kozlowski'nin şutunda top filelerle buluştu: 0-2.
76. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Kaleci Burak Bozan'ın kullandığı serbest vuruşta Hüseyin Türkmen'in karşılayamadığı topu takip eden Bayo, ceza sahasına girip kaleci Julian'ı çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
82. dakikada Gaziantep FK farkı 4'e çıkardı. Bayo'nun ceza alanı sol çaprazdan pasında Camara, kaleci Julian'ın solundan topu filelere yolladı: 0-4.
90+3. dakikada Antalyaspor farkı 3'e indirdi. Van de Streek'in pasında Ramzi Safuri'nin ceza yayı üzerinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.
Müsabakayı, Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.
Sami Uğurlu: "Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam"
Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, farklı mağlubiyetin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendileri açısından oyun adına söyleyecek bir şey olmadığını belirtti.
Çok fazla mücadele etmeleri gereken maçta istediklerini yapamadıklarını, kendilerine yakışmayan goller yediklerini vurgulayan Uğurlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Takımın bu kadar dağılması, bizim de beklediğimiz bir şey değildi. Oyunumuz ve mücadelemiz bizim için hayal kırıklığı. Kalan maçlarımızda bu mücadelenin çok daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Ligde böyle maçlar oluyor, bunun tek sorumlusu benim. Çok daha istekli olmamız gereken bir maçtı, bunu gerçekleştiremedik. Taraftarımızdan, camiamızdan bu mağlubiyet için özür diliyoruz. Ligde kalmak istiyorsak, istediğimiz, düşündüğümüz oyunu 90 dakika sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bugün unutmak isteyeceğimiz bir akşam. Tüm dersleri çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Antalyaspor'un ligde kalacağına sonuna kadar inanıyorum."
Uğurlu, Süper Lig'de kalabilmek için 34-35 puanın yeteceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.