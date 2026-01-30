Dolar
Dünya

DSÖ, Nipah virüsüyle ilgili Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsüyle ilgili Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izlediğini duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
DSÖ, Nipah virüsüyle ilgili Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izliyor

Cenevre

DSÖ'de, yüksek tehdit oluşturan patojenler ekibinde teknik sorumlu olarak görev yapan Anais Legand, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Nipah virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 26 Ocak'ta 2 Nipah virüsü vakasının doğrulandığını belirten Legand, bugüne kadar ek vakanın bildirilmediğini söyledi.

Legand, "Bu 2 kişi bir sağlık merkezinde destekleyici bakım alıyor. Semptom gösterdikleri sırada seyahat etmediler." dedi.

Hindistan sağlık yetkililerinin, gelişmiş gözetim, laboratuvar testleri, temas takibi ve risk iletişimi dahil salgın kontrol önlemlerini uyguladığını aktaran Legand, Nipah virüsünün nadir görüldüğünü ancak ciddi bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Legand, "(Nipah virüsü) İlk olarak 1998'de bildirildi ve o zamandan beri Bangladeş, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Singapur'da sınırlı sayıda vaka bildirildi. Virüs genellikle enfekte meyve yarasalarından ve domuz gibi diğer hayvanlardan insanlara doğrudan temas yoluyla veya çiğ hurma özü gibi kontamine meyve veya gıda ürünlerinin tüketimi yoluyla bulaşıyordu. Belirli koşullar altında insanlar arasında da doğrudan bulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün durumun risk değerlendirmesini yapmak üzere Hindistan sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğunu kaydeden Legand, gerektiğinde teknik destek sağlayacaklarını da bildirdi.

DSÖ, Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izliyor

Legand, "Mevcut bilgilere dayanarak, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde risk düşük olarak değerlendiriliyor. DSÖ, Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izlemeye, riski düzenli olarak değerlendirmeye ve zamanında tespit, müdahale ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak için gerektiğinde yerel sağlık yetkililerine teknik destek sağlamaya devam edecek." bilgisini paylaştı.

Virüsün önceki salgınlardan daha patojenik olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğuna işaret eden Legand, virüs çoğaldığında bazen genetik dizilimini değiştirdiğini, DSÖ'nün potansiyel mutasyonları değerlendirmek için Hindistan'ın dizilimi yayınlamasını beklediğini ifade etti.

Legand, "Şu an için DSÖ'yü endişelendirecek spesifik bir kanıt bulunmuyor." dedi.

Bazı ülkelerin Hindistan'ın belirli eyaletlerinden gelen yolcuların girişlerinde sınır taramasını güçlendirmeye karar verdiğine değinen Legand, hastalığı kontrol etmenin en etkili yolunun hastalara iyi bakım sağlamayı, temaslıları yakından izlemeyi ve halkı enfekte olmaktan nasıl korunabilecekleri ve semptom gösterdiklerinde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeyi içeren yerel bir müdahale olduğunu vurguladı.

Legand, "Virüsün ortalama kuluçka süresi 3 ila 14 gün. Hastalığın ölüm oranının ise yüzde 40 ile 75 arasında olduğu tahmin ediliyor." diye konuştu.

Hindistan'da virüsün kaynağına ilişkin araştırmaların DSÖ'nün desteğiyle devam ettiğini kaydeden Legand, yılın bu zamanında vakaların görülmesinin olağan dışı olmadığını da söyledi.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor.

Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

İlgili konular
