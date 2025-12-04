Dolar
42.46
Euro
49.68
Altın
4,193.11
ETH/USDT
3,180.60
BTC/USDT
93,138.00
BIST 100
11,058.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Viyana’da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Göksel Cüneyt İğde  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci ve Gölyaka gişeleri arasında kalan kısımda sürücüler, dikkatli ilerledi.

Sisin etkisini gösterdiği Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
Sahte ve kaçak içki operasyonlarında 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Engelleri birlikte aşan milli para halterciler yeni başarılar peşinde

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi

Sinop'ta Çatak Kanyonu Tabiat Parkı sisler arasında dronla görüntülendi
Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
Kuşak güreşinde genç sporcu, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak

Kuşak güreşinde genç sporcu, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet