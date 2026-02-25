Dolar
Yaşam

Anne ve babalar "güçlü aile" için çocuklarıyla mutfakta ve sahada buluşuyor

Düzce’de “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen proje, ebeveynleri çocuklarıyla sosyal ve sportif etkinliklerde buluşturarak aile bağlarını güçlendiriyor ve toplumsal dayanışmayı artırıyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Anne ve babalar "güçlü aile" için çocuklarıyla mutfakta ve sahada buluşuyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle Türkiye genelinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik çok sayıda proje ve etkinlik gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu çerçevede Cumayeri Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından belediye ve kamu kurumları işbirliğiyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başında ilçedeki çocukları ebeveynleriyle bir araya getiren "Aileler çocuklarıyla yarışıyor" sloganıyla düzenlenen proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında anne ve babalar çocuklarıyla her ay yemek yarışmaları, voleybol ve futbol turnuvalarına katılarak hem aile içi iletişimlerini hem de sosyal çevrelerini geliştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan etmesinin ardından projenin süresi uzatılarak, hem ebeveynlerin hem de çocukların sosyal ve sportif gelişimleri ile güçlü aile ve güçlü toplum oluşturulması hedefleniyor.

"Ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmelerini teşvik ediyoruz"

Projenin yürütücülerinden Cumayeri Belediyespor altyapı antrenörü Eda Tepe, AA muhabirine, proje kapsamında ağırlıklı olarak sportif faaliyetlerin düzenlendiğini söyledi.

Tepe, projenin önemine değinerek, "Etkinliklerle mahalle kültürünü ailelerle birleştirerek onların daha sağlıklı, birbirleriyle daha iletişim halinde ilerlemesini sağlıyoruz. Bu sayede ilçemizde hem veliler birbiriyle kaynaşıyor hem de çocuklarıyla iletişimleri artıyor. Çocukların özgüvenleri de gelişmiş oluyor." diye konuştu.

Etkinliklerle ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmelerini teşvik ettiklerini belirten Tepe, çocukların sosyal hayata aktif katılımını da artırdıklarını kaydetti.

Tepe, aile kavramının toplumsal yapıdaki önemine de dikkati çektiklerini anlatarak, sağlıklı ve güçlü nesillerin ancak sağlam aile yapısıyla mümkün olduğu mesajını vermek istediklerini belirtti.

Etkinliklerle teknoloji bağımlılığına karşı da mücadele ettiklerini dile getiren Tepe, "Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve televizyona çok bağlı yaşıyorlar. Velilerin de teknoloji bağımlılığının olduğunu görüyoruz. Bu tür etkinliklerle onları dijital araçlardan uzaklaştırarak çocuklarıyla daha çok vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Aileler çocuklarıyla istedikleri etkinliklere katılıyor. Biz de onları eğlendirerek topluma faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tepe, etkinliklerin çocuklar arasındaki iletişimi de artırdığını, bu sayede eğitim gördükleri okullardaki arkadaşlarıyla da güçlü bağlar kurduklarını sözlerine ekledi.

Veliler de çocuklar da mutlu

Proje kapsamında oluşturulan futbol takımında yer alan Özgür Çatana da sportif etkinliklerle çevre edinerek sosyal hayatın içinde daha fazla yer aldıklarını söyledi.

Oğluyla sportif aktivitelere katılan Abdullah Cebeci ise "Hem çocuklarımız hem de biz arkadaş ediniyoruz. Kendilerini daha iyi anlatabiliyorlar, tanıtabiliyorlar. Sporla kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorlar." dedi.

Büşra Ören, kızıyla projeye katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti. 12 yaşındaki Elif Rana Ören de annesiyle katıldığı etkinliklerden keyif aldığını belirterek, çocuklara spor yapmalarını tavsiye etti.

Yemek etkinliğine katılan Banu Kurt, diğer ailelerle aralarında güzel bağ oluştuğunu ifade etti. 12 yaşındaki Zeynep Nisa Kurt ise yemek yarışmasının amacının kazanmak değil, eğlenmek ve arkadaş edinmek olduğunu kaydetti.

Kızı Mira Büşra Öz ile yemek yarışmasına katılan Elif İnce Öz projeyi yararlı bulduğunu dile getirerek, "Diğer arkadaşlarla heyecanlı ortam oluyor. İlçemiz küçük, bu sayede birbirimizle kaynaşıyoruz. Daha farklı yarışmalar da bekliyoruz." diye konuştu.

