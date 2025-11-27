Trump'ın Irak Özel Temsilcisi, Kormor saldırısını "yasa dışı silahlı grupların" düzenlediğini belirtti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Süleymaniye'deki Kormor gaz sahasına saldırıyı "yasa dışı faaliyet gösteren ve düşmanca yabancı gündemlerle hareket eden silahlı grupların" düzenlediğini belirtti.
Ankara
Savaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Irak'ın Süleymaniye kentinde dün yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Irak hükümetinin saldırının sorumlularını tespit etmesi gerektiğini vurgulayan Savaya, söz konusu saldırının "yasa dışı faaliyet gösteren ve düşmanca yabancı gündemlerle hareket eden silahlı gruplar" tarafından düzenlendiğini ifade etti.
Tam egemen bir Irak'ta bu tür silahlı gruplara yer olmadığının altını çizen Savaya, yasa dışı silahlı her grup ve destekçisinin "takip edileceğini ve hesap vereceğini" kaydetti.
Savaya ayrıca, Bağdat ve Erbil'i güvenlik işbirliğini derinleştirmeye, ekonomi ve enerji altyapısını korumak için yakın çalışmaya teşvik ettiklerini belirtti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıkları, Süleymaniye'deki Kormor gaz sahasına dün saat 23.30'da insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu ve bölge elektriğinin büyük oranda kesildiği aktarılmıştı.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Kormor Gaz Sahası'na yapılan saldırıyı “şiddetle” kınadı
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Sahası'na yapılan saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek "şiddetle" kınadı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) web sayfasından yapılan yazılı açıklama göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Harris ile telefonda görüştü.
Harris, Kormor Gaz Sahası'na yapılan saldırıyı “şiddetle” kınayarak IKBY’ye desteğini yineledi.
Görüşmede Barzani ile Harris, IKBY’nin “bu tür saldırılara karşı savunma önlemlerinin ve ihtiyaçlarının güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı ve bu terör eylemlerinin arkasındakilerin açığa çıkarılıp adalete teslim edilmesi gerektiğini” vurguladı.
IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan açıklamada, Kormor Gaz Sahası'na dün saat 23.30’da İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.
Saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarılmış, bölge elektriğinin büyük oranda kesilmek zorunda olduğu kaydedilmişti.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer alırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.