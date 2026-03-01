Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi
Irak'ın batısındaki Enbar kentinde bulunan Şii milis Haşdi Şabi'nin karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendi.
Bağdat
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Enbar kentindeki el-Cezire operasyon bölgesinde bulunan karargahın hava saldırısına uğradığı belirtildi.
Ukaşa mevkiindeki karargaha iki kez hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, yaralıların olduğu ifade edildi.