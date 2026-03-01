Dolar
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Dünya

Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi

Irak'ın batısındaki Enbar kentinde bulunan Şii milis Haşdi Şabi'nin karargahına yönelik hava saldırısı düzenlendi.

01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi

Bağdat

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Enbar kentindeki el-Cezire operasyon bölgesinde bulunan karargahın hava saldırısına uğradığı belirtildi.

Ukaşa mevkiindeki karargaha iki kez hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, yaralıların olduğu ifade edildi.

