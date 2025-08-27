Dolar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde konuşuyor.
Gündem

Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor

Devlet Su İşleri (DSİ), geçen yıllarda taşkınların yaşandığı Meriç Nehri kıyısında rutin set güçlendirme çalışmalarına başladı.

Gökhan Zobar  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Çalışmalar kapsamında, Meriç ile Süvari köprüleri arasındaki kesimde 6 bin 500 metre uzunluğundaki sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.

Ekipler ayrıca, olası taşkınlarda nehir suyunun bir bölümünün aktarıldığı Karaağaç Tahliye Kanalı'nda 4 bin 600 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıyor.

Öte yandan nehirde su akışını yavaşlatan ve yatağın daralmasına yol açan kum adacıkları da temizlenerek akışın hızlanması sağlandı.

Seddeler, olası bir taşkında nehir yatağından suyun kent merkezine yayılmasını önleyen toprak setlerdir.

