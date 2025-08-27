Meriç Nehri kıyısındaki setler güçlendiriliyor
Devlet Su İşleri (DSİ), geçen yıllarda taşkınların yaşandığı Meriç Nehri kıyısında rutin set güçlendirme çalışmalarına başladı.
Edirne
Çalışmalar kapsamında, Meriç ile Süvari köprüleri arasındaki kesimde 6 bin 500 metre uzunluğundaki sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.
Ekipler ayrıca, olası taşkınlarda nehir suyunun bir bölümünün aktarıldığı Karaağaç Tahliye Kanalı'nda 4 bin 600 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıyor.
Öte yandan nehirde su akışını yavaşlatan ve yatağın daralmasına yol açan kum adacıkları da temizlenerek akışın hızlanması sağlandı.
Seddeler, olası bir taşkında nehir yatağından suyun kent merkezine yayılmasını önleyen toprak setlerdir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.